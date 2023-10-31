31 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Соловьев поругался с Кедми из-за Израиля

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы поспорил с израильским военным экспертом, бывшим руководителем спецслужбы "Натив" Яковом Кедми. Разговор шел о действиях армии Израиля в конфликте с Палестиной.

"Мы вас спасли. Мой великий советский народ. В Красной армии были все. Поэтому сейчас, когда израильская армия высокомерно… Никто не смеет говорить русской армии. Это русский человек. Белорус, еврей, молдаванин. Кто угодно. 27 млн погибших. Мы уничтожили нацизм и мы отомстили за 6 млн погибших евреев. Никто никогда не будет высокомерно говорить о нашем человеке. И никто не будет говорить, кого мы вправе учить или нет", - сказал Соловьев.

Кедми ответил, что "никто никогда не будет говорить высокомерно о моей армии", имея в виду израильских военных. "Я знаю, как мы воевали", – добавил Кедми.

Также Соловьев, говоря о конфликте Израиля и Палестины, возложил на Израиль коллективную ответственность за удары по Сектору Газа и, по сути, занял в этом вопросе палестинскую позицию.

"Есть коллективная ответственность. Когда погибают невинные дети [в Секторе Газа], для нас это – коллективная ответственность. Это вы их убиваете, а не ХАМАС их подставил. Когда украинцы пытаются прикрыться мирными, мы все равно идем мимо. Мы жертвуем нашими солдатами, но мы спасаем мирных, какие бы они ни были", – сказал Соловьев.

Напомним, случившееся – не первый конфликт Соловьева с экспертом своей программы. Ранее телеведущий уволил сотрудника своего телеканала, российского политолога и востоковеда Евгения Сатановского за нелицеприятные высказывания в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и заместителя главы этого министерства Михаила Богданова. Соловьев извинился перед ними и заявил, что не видит возможности продолжать профессиональное общение с Сатановским.

Теги: Владимир Соловьев, Якоы Кедми, спор


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