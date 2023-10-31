На Украине депутат Рады раскритиковал США за формат помощи другим странам

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк пожаловался на "плохой подход" США к помощи другим странам. В частности, Украине.

В своем telegram-канале политик рассуждает о выделении Америкой помощи Израилю, сравнивая ее с аналогичными мерами для Украины. Республиканцы Палаты представителей обнародовали предложение на экстренную помощь для Израиля, там – тоже $14,3 млрд, рассуждает депутат.

"Для нас это – плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас $61 млрд будет трудно найти без", - написал Железняк.

Ранее выяснилось, что Белый дом собрался объединить выделение денег Украине и срочную помощь Израилю. Это увеличит вероятность того, что конгресс одобрит помощь Киеву, несмотря на растущую оппозицию со стороны республиканцев в палате представителей. В сентябре же была озвучена сумма, в которую оценивается помощь, выделенная США Украине после визита в Америку Владимира Зеленского. Она не является той, на которую рассчитывал глава "незалежной". Вместо $24 млрд, на которые рассчитывал Зеленский, Украина получит пакет военной помощи на $325 млн.