31 Октября 2023
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Фото: Leah Millis / Reuters

В конгресс США внесен законопроект о поддержке Израиля без Украины и Тайваня

В палату представителей конгресса США внесен законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в отрыве от остальных запросов американского президента Джо Байдена на военную поддержку Украины и Тайваня.

Сумма средств, которые предлагается выделить на нужды Израиля, составляет 14,3 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать "международную безопасность".

В Пентагоне заявляли, что американская сторона располагает достаточными объемами вооружений и производственными мощностями, чтобы обеспечить потребности Израиля и Украины при сохранении надлежащего уровня боеспособности сил США.

Теги: конгресс сша, израиль, законопроект


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