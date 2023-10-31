Россия может резко увеличить экспорт нефти

Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре на фоне высоких цен: морские отгрузки "черного золота" могут вырасти на 200 тыс. баррелей в сутки относительно октября. Если это случится, показатель станет рекордным с мая этого года.

Если рост произойдет, то до 3,6–3,7 млн баррелей в сутки, пишет "Ъ". Россия начала резко сокращать морской экспорт летом, надеясь, что в совокупности с договоренностями с Саудовской Аравией о снижении добычи это подстегнет нефтяные котировки и сократит санкционные дисконты на российскую нефть.

В начале октября Правительство России сообщило о том, что для противодействия серому экспорту вводится заградительная пошлина на нефтепродукты. Она составит 50 тыс. руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи. Это также не дает им вывозить классовое топливо под видом других продуктов, уточняет кабмин в своем telegram-канале. Среди других принятых властями решений - восстановление с 1 октября топливного демпфера. Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке и стимулировать насыщение внутреннего рынка топливом, сдерживая при этом рост оптовых биржевых цен. Это будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции.

Позже оказалось, что с начала года вырос показатель импорта из России в Китай нефти. Китай в январе-сентябре импортировал из России почти 80 млн т нефти на $43,5 млрд. Рост составил 24,4%.