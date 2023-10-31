На Урале грузовик зацепил кузовом мост: водитель в больнице

На Среднем Урале устанавливают обстоятельства ДТП с участием грузового автомобиля. Он наехал на надземный мост.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось в этот понедельник на 286 км трассы "Пермь – Екатеринбург". По предварительным данным, водитель грузовика "Ситрак" после выгрузки щебня не опустил кузов и зацепил им мост. В результате шофер получил травмы и был доставлен в Ревдинскую городскую больницу.

Как установили в Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Ситрак" имеет стаж вождения в 18 лет. Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД он не привлекался.

В отношении шофера возбудят административное производство за повреждение дорожного сооружения. Мужчине грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Как добавили в ГИБДД, мостовой конструкции причинены повреждения, однако угрозы ее обрушения нет.