"Гражданская инициатива" выдвинет Бориса Надеждина на выборы президента РФ

Бывший депутат Госдумы от "Союза правых сил", депутат совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин договорился о выдвижении на выборы президента России с партией "Гражданская инициатива".

По его словам, лидер партии Андрей Нечаев его давний соратник и единомышленник. На днях политсовет рассмотрел просьбу Надеждина и принял положительное решение, сказал политик.

Будущий кандидат заявил, что штабы для сбора подписей будут открыты в 53 субъектах. Уже составлен список городов, в которых больше 100 тыс. жителей, где организационно есть смысл собирать подписи. В 53 региона не войдут кавказские республики и новые регионы: по словам экс-депутата, в первых могут возникнуть проблемы у тех, кто поддержит кандидата, имеющего принципиальную позицию против политики президента, а также будет трудно вести выборы из-за введенного там военного положения.

Надеждин уверен, что подписи соберет. "России нужно будущее страны, на которую будут равняться и в которую захотят вернуться или приехать свободные, образованные люди. И вот людей, которые так же видят ситуацию, десятки миллионов", – указал он.

Финансировать кампанию Надеждин планирует через краудфандинг. Пока выдвижение не состоялось и кампания не назначена, избирательный счет кандидаты открыть не могут, поэтому политик собирает деньги на счет Института региональных проектов и законодательства, которым он руководит.

Кампания стартует в декабре, сообщают "Ведомости".

Ранее свое решение Надеждин объяснил желанием представить на выборах интересы десятков миллионов граждан, которые так же, как и он, недовольны политикой действующего лидера страны Владимира Путина. Он указал, что никаких переговоров с Кремлем не ведет.