12 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Надеждин хочет выставить свою кандидатуру на выборах президента РФ

Экс-депутат Госдумы России от СПС Борис Надеждин планирует принять участие в выборах президента в марте 2024 года.

По его словам, о своем намерении он заявил на заседании ЦИК в августе. Кроме того, несколько партий ведут с политиком переговоры о его поддержке. При этом он рассматривает вариант с самовыдвижением, хотя "организационно это будет тяжело".

Свое решение Надеждин объясняет желанием представить на выборах интересы десятков миллионов граждан, которые так же, как и он, недовольны политикой действующего лидера страны Владимира Путина. Он указал, что никаких переговоров с Кремлем не ведет.

В настоящее время Надеждин сейчас является депутатом совета депутатов подмосковного Долгопрудного. В 2021 году он участвовал в выборах в Госдуму от партии "Справедливая Россия", но проиграл их по округу единороссу Ирине Родниной.

Теги: Надеждин, выборы президента РФ, Путин


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