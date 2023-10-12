Надеждин хочет выставить свою кандидатуру на выборах президента РФ

Экс-депутат Госдумы России от СПС Борис Надеждин планирует принять участие в выборах президента в марте 2024 года.

По его словам, о своем намерении он заявил на заседании ЦИК в августе. Кроме того, несколько партий ведут с политиком переговоры о его поддержке. При этом он рассматривает вариант с самовыдвижением, хотя "организационно это будет тяжело".

Свое решение Надеждин объясняет желанием представить на выборах интересы десятков миллионов граждан, которые так же, как и он, недовольны политикой действующего лидера страны Владимира Путина. Он указал, что никаких переговоров с Кремлем не ведет.

В настоящее время Надеждин сейчас является депутатом совета депутатов подмосковного Долгопрудного. В 2021 году он участвовал в выборах в Госдуму от партии "Справедливая Россия", но проиграл их по округу единороссу Ирине Родниной.