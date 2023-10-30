30 Октября 2023
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Происшествия Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюмени вынесен приговор по делу о многомиллионном мошенничестве с квартирами

Ленинский районный суд Тюмени наказал за мошенничество бывшую заместителя начальника управления недвижимости строительной организации.

По данным прокуратуры Тюменской области, в январе 2012 – октябре 2013 гг. злоумышленница продавала квартиры в домах. К ней обратилась пострадавшая ради покупки однокомнатной квартиры в жилом микрорайоне "Тура". Жертва оформила на новую знакомую доверенность, заключила договор и внесла деньги в кассу. Через два месяца замначальника воспользовалась доверенностью и составила от имени потерпевшей поддельное соглашение о расторжении договорных отношений с предприятием, забрала деньги из кассы и присвоила их.

Позже она же, будучи генеральным директором созданного ею агентства недвижимости, обманула схожим образом еще одну жертву. Общая сумма ущерба превысила 3 млн руб. Суд наказал виновницу пятью годами колонии общего режима и обязанностью возместить ущерб.

Теги: Прокуратура, суд, мошенничество, приговор


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