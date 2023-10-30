Полностью модернизированный сельский ДК открыли во Владимирской области после капремонта

Накануне в посёлке Маяк Александровского района Владимирской области после капитального ремонта открылся сельский клуб. С просьбой о его ремонте местные жители обращались к Губернатору Александру Авдееву, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Учреждение культуры подверглось глубокой модернизации. В клубе сделали новый пол, отремонтировали фундамент, стены и потолок, отмостки и крыльцо, реконструировали систему освещения, установили новые отопительные приборы, окна и санузел, заменили двери.

Средства на ремонт были выделены в рамках регионального проекта «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры Владимирской области», а также из бюджета Андреевского сельского поселения Александровского района, в которое входит посёлок Маяк. В общей сложности на модернизацию учреждения направлено свыше 2 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в доме культуры работают сразу три клубных формирования – для пенсионеров, детей и подростков. Силами самодеятельных артистов и участников клубных формирований проводятся популярные среди местных жителей «Праздник Нептуна», новогодние праздники, различные тематические мастер-классы.