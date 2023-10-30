30 Октября 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Житель Тюменской области стал призером хакатона по искусственному интеллекту в ПФО

Житель Тюменской области Артур Дворников стал призером хакатона по искусственному интеллекту в Приволжском федеральном округе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Он занял второе место на окружном хакатоне проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" платформы "Россия — страна возможностей". Победители и призеры разделили призовой фонд в 3 000 000 рублей. Артур в составе команды "Dark Flow" представил модель и веб-приложение для прогнозирования опасностей и рисков Пермского края.

В 2023 году в рамках проекта проходит восемь окружных хакатонов – это гибридные соревнования с главными площадками во всех федеральных округах. На каждый такой хакатон ставятся от трех до шести кейсовых задач и разыгрывается призовой фонд 600 000 рублей в каждом кейсе. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов – Всероссийский и Международный.

хакатон, искусственный интеллект, цифровой прорыв, Артур Дворников(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Желающие принять участие могут зарегистрироваться на окружной этап в Ставрополе и международный — в Москве.

По итогам хакатонов каждый участник проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров.

Теги: хакатон, искусственный интеллект, цифровой прорыв, Артур Дворников


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