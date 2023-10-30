Поклонская внезапно объявилась в Instagram* и сообщила о ее "выдаче Украине"

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская неожиданно опубликовала в соцсети Instagram* пост о мошенниках, которые действуют от ее имени в различных соцсетях.

Сообщение появилось в аккаунте nv_poklonskaya, который Поклонская активно вела до июня 2022 года, когда ее назначили советником генпрокурора РФ.

"Один американский гражданин общался со "мной" (моим фейком в соцсетях) на протяжении аж 11 месяцев. Мошенники (под моим именем) сообщили ему, что Россия выдала меня Украине, и для моего выкупа требуется внести (в качестве залога) 100 000 долларов США. Перед моим "спасением" мужчина решил проверить данную информацию и связался с администратором моей фан-группы. Ему сообщили, что страница не является настоящей, и почти год с ним от моего имени общались мошенники", - рассказывает Поклонская.

"Хочу подчеркнуть: несмотря на сложные политические отношения между нашими странами, гражданин США решил искренне мне помочь, демонстрируя простое качество людей во всём мире - человечность. Благодаря данному качеству мы можем изменить себя и весь мир", - добавляет бывший зампред комитета ГД по международным делам.

Пост она сопроводила селфи, на котором можно видеть, что экс-прокурор Крыма не сильно изменилась (если снимок свежий).

Поклонская с июня 2022 года крайне мало проявляла активность в соцсетях. Тем не менее, в сентябре этого года она опубликовала фото из зоопарка – с павлином и оленем. А в июле в ее Telegram-канале – некогда тоже очень активном – обновилась аватарка.

Возвращаясь на службу в прокуратуру, Поклонская объяснила свой уход из соцсетей: "Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ".

После начала СВО Поклонская успела дать несколько комментариев в СМИ в качестве заместителя главы Россотрудничества. Хотя она не осуждала проведение спецоперации, она говорила о боли, которую вызывает в ней ситуация.

Между тем, на прошлой неделе политолог Максим Жаров высказал предположение, что в качестве "переговорщика с Украиной" и кандидата-спойлера/спарринга Кремлю нужно готовить не Явлинского (чье имя внезапно всплыло в повестке), а Поклонскую.

"Если уж речь зашла о кандидате-интерфейсе для заморозки Украинского конфликта, то тут куда более полезна будет Наталья Поклонская. Спрятали ее в Генпрокуратуре в том числе и после пары ее "особых" выступлений в рамке СВО, так что такую линию она отработать в кампании-2024 вполне в состоянии. Да и в качестве спойлера Зеленского в случае одновременного проведения выборов в России и на Украине Поклонская смотрится идеально", - полагает Жаров.

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