Полиция пришла с проверкой на склад Wildberries в Подмосковье

Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в сортировочном центре "Белая дача" в Подмсковье. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что полицейские проверяют документы у сотрудников склада. В связи с этим возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров.

В прошлом году проверка, связанная с миграционным учетом, проходила на складе Wildberries в Электростали.

В августе полиция провела рейды в разных городах России, по итогам которых мигрантам вручали повестки. Сообщалось, что проведенный в течение двух дней миграционный рейд на Софийской овощебазе в Петербурге принес результаты и полиции, и военкоматам: найдены почти 400 иностранцев, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.