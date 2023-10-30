Запасная присяжная по делу Фургала заявила о давлении судьи на коллегию

Запасная присяжная по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заявила, что судья при рассмотрении дела по существу советовал жюри присяжных внимательно относиться к доказательствам стороны обвинения и не обращать внимания на позицию защиты, передает ТАСС. Сейчас Мособлсуд рассматривает жалобу на приговор по этому делу.

В показаниях присяжной Евгении Цветковой указано, что судья приходил в совещательную комнату, где говорил, помимо выше перечисленного, о неопытности и возрасте адвокатов, говорил не полагаться на их слова.

Сейчас суд решает, будут ли допрошены все члены коллегии присяжных.

Апелляционную жалобу подали адвокаты Фургала. Они заявили о давлении на присяжных и о нахождении в их комнате для совещаний посторонних. Двое запасных присяжных подтвердили слова о посторонних, при этом старшина коллегии отрицает заявления о давлении.