Экс-тренер екатеринбургского МФК "Синара" на полгода отлучен от футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза применил санкции к теперь уже бывшему главному тренеру екатеринбургского мини-футбольного клуба "Синара" Павлу Чистополову. Он отлучен от футбола на полгода.

Решение было принято в конце минувшей недели. Как сообщили Накануне.RU в РФС, за оказание физического воздействия на официальное лицо матча Чистополову запрещена любая связанная с футболом деятельность сроком на шесть месяцев. При этом два месяца будут считаться реальным исполнением спортивной санкции, а четыре – условным исполнением.

С момента принятия данного решения для специалиста установлен испытательный срок в один год.

МФК "Синара" объявил об отставке Павла Чистополова 19 октября. Сообщалось, что контракт с ним расторгнут по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Алексей Мохов.

В данный момент екатеринбургская команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.