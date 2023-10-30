30 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

При ракетной атаке на Севастополь ранен один человек, обломки упали на пляжи

В результате ракетной атаки на Севастополь пострадал 57-летний мужчина, у него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Обломки ракеты, сбитой системой ПВО, упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что в этом месте также есть небольшое возгорание травы.

Также обломки упали на территории школы №27 на Северной стороне. Сейчас каникулы, но в здании школы на дополнительных занятиях были дети, их спустили в убежище в подвале после сигнала о воздушной тревоге, никто не пострадал.

Также обломки сбитых целей упали еще в пяти местах – на дома, приусадебные участки, даже на пляжи – в районе Учкуевка и Мокроусова.

"Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано", - заявил Развожаев в своем Telegram-канале. Он добавил, что было сбито восемь крылатых ракет "Storm Shadow".

Теги: ракетная атака, пострадавшие, севастополь


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