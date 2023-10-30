Минобороны РФ: ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow по Крыму

ВСУ пытались атаковать Крым ракетами Storm Shadow, сообщило Минобороны России.

"30 октября около 13.00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым", - говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что средствами ПВО все ракеты сбиты.

Ранее сегодня над Севастополем силами ПВО были сбиты две воздушные цели. Обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. В Севастопольской бухте военные применили дымовую завесу.