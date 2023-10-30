30 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Франция заявила о депортации 39 россиян, "приверженных радикальному исламу"

Власти Франции намерены начать процедуру депортации десятков российских граждан, которые подозреваются в приверженности радикальному исламу.

Как заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, МВД страны составило "список из 39 граждан России, за которыми особо тщательно следят из-за подозрений в радикализации".

Париж намерен запустить процедуру депортации после того, как получит согласие Москвы на прием россиян, передает РИА Новости.

13 октября во Франции мужчина напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас, в результате чего погиб учитель. Еще два человека пострадали.

Как сообщал телеканал BFMTV, атаку совершил 20-летний бывший ученик школы, якобы имеющий чеченское происхождение. По данным газеты Le Figaro, нападавший был известен спецслужбам Франции в связи с угрозой совершения экстремистских актов.

Теги: франция, россияне, депортация


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