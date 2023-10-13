13 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Во Франции выходец из Чечни напал напал на школу и убил учителя

Во Франции мужчина напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас, в результате чего погиб учитель литературы, сообщил BFMTV.

Еще два человека пострадали: охранник и еще один учитель.

Как утверждает телеканал, атаку совершил 20-летний бывший ученик школы в Аррасе, якобы имеющий чеченское происхождение. По информации источника в полиции, во время атаки он прокричал "Аллах Акбар!".

Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавший был задержан в ходе полицейской операции. Полиция задержала его брата у другой школы.

По данным газеты Le Figaro, нападавший был известен спецслужбам Франции в связи с угрозой совершения экстремистских актов.

В 2020 году жестокое убийство преподавателя произошло в пригороде Парижа. Мужчине перерезали горло прямо около школы, нападавший был застрелен патрульными полицейскими, прибывшими на место. Незадолго до этого, во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы.

Сообщалось, что убийцей является 18-летний чеченец, родившийся в Москве в 2002 году, который проживал во Франции. Полиция задержала более десяти человек в рамках расследования этого дела, среди которых родственники убийцы.

Теги: франция, школа, учитель, выходец из чечни


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