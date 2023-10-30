30 Октября 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Украинцы не согласны на вступление в НАТО в обмен на территории

Большинство жителей сегодняшней Украины не согласны на то, чтобы республика быстро вступила в НАТО, но отдала России ее регионы. Такой опрос провел Центр Разумкова.

Вопрос, с учетом условий, был сформулирован довольно мягко: готовы ли люди отдать "некоторые" территории. Только 3,5% считают это вариант полностью приемлемым и еще 8% - скорее приемлемым. При этом 25% считают его скорее неприемлемым, а 52% - полностью неприемлемым.

Чуть более лояльные ответы даются на вопрос, будет ли приемлемым вступление в НАТО "по частям", то есть если во время СВО гарантии НАТО не будут распространяться на освобожденные от украинского режима территории России. Этот вариант считают допустимым 13%, а недопустимым - 69%.

Как пишет киевское издание "Зеркало недели", публичное обсуждение подобных вопросов грозит украинским политикам ударом по рейтингам и обвинениями в предательстве. Но и в НАТО пока не готовы к подобным вариантам, так как опасаются прямого вооруженного конфликта с Россией.

Стоит отметить, что опрос проводился методом "лицом к лицу". Это может исказить картину общественного мнения. Другие опросы показывают примерно те же результаты, но они неудивительны в условиях репрессивного режима.

Теги: НАТО, украина


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