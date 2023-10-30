Подросток, упавший в колодец с кипятком в Екатеринбурге, остается на ИВЛ

Состояние подростка, упавшего в колодец с кипятком в Екатеринбурге, по-прежнему остается крайне тяжелым.

Инцидент произошел вечером 26 октября на улице 40-летия Октября в уральской столице. 14-летний подросток вместе с приятелем зашли в один из дворов, где увидели два канализационных колодца, которые не имели крышек, но были прикрыты остекленными рамами. Парень зачем-то встал на одну из рам, и под тяжестью его веса стекло треснуло. В результате юноша провалился в колодец с горячей водой.

Пострадавший самостоятельно выбрался наружу, а прохожие вызвали ему "скорую помощь". Подростка госпитализировали в больницу с термическими ожогами 50% тела. После этого свои проверки начали прокуратура и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, на сегодняшний день состояние пострадавшего оценивается как стабильно тяжелое.

"Проводится курс интенсивной терапии в реанимационно-анестезиологическом отделении", - добавили в ведомстве.

Как уточнили в областном Минздраве, подросток все еще находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ему ежедневно делаются перевязки в рамках лечения ожогов.

Напомним, что по факту случившегося расследуется уголовное дело.