30 Октября 2023
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Фото: t.me/poolN74

"Учителя и не должны работать на одну ставку": Останина передала ответ властей

"Никто и никогда не ставил вопроса о том, чтобы учитель работал на одну ставку". Примерно так ответили чиновники на совещании по вопросам школьного образования в Оренбурге, сообщила председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
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Также было заявлено, что деньги на учебники и на зарплаты учителей не нужны.

Что касается работы учителей, то руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга школьный учитель информатики Михаил Богданов считает это скандалом.

"Это вообще как? Никто и никогда не считал нужным, чтобы сотрудникам было достаточно одной ставки для жизни? Вы себе представляете такой разговор с электриком или военным? Как можно вообще в такой логике мыслить руководителю? Если Останина не исказила слова чиновников, это откровенный скандал", - написал он.

Отметим, что официальные данные включают зарплату учителей на все ставки, включая налоги, причем рассчитывается средняя величина, а не медианная. При этом большинство учителей в большинстве регионов работают на полторы-две ставки. В силу этого их средняя начисленная зарплата превышает 60 тыс. рублей. Медианная же зарплата на одну ставку составляет порядка 20 тыс.

Теги: учитель, зарплата


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