Следователи начали проверку из-за нападения на участников маскарада в "Сургут Сити Молле"

Следователи начали доследственную проверку по факту нападения на участников маскарада в "Сургут Сити Молле", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

"Группа подростков стала совершать противоправные действия в отношении несовершеннолетних участников мероприятия. Сообщается, что одной девушке неизвестный распылил в глаза антисептик, другим несовершеннолетним поступали угрозы. По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по данному сообщению следственным отделом по городу Сургут организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Накануне в "Сургут Сити Молле" проходил конкурс-парад "Хэллоуин на Руси", участниками которого стали юные косплееры города.По словам очевидцев, на детей в гриме напали неизвестные подростки в черной одежде.