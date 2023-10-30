В Сургуте подростки напали на участников карнавала

Подростки напали на участников карнавала в Сургуте, сообщает "СургутИнформ-ТВ" со ссылкой на маму одной из участниц парада.

Накануне в "Сургут Сити Молле" проходил конкурс-парад "Хэллоуин на Руси", участниками которого стали юные косплееры города. По словам очевидцев, на детей в гриме напали неизвестные подростки в черной одежде.

Группа косплееров человек 20-25 бросилась в туалет смывать грим, чтобы на них не напали. Однако к ним в туалет вломились подростки, они плевали детям в лицо и пригрозили убийством. Одной косплеерше брызнули в глаза антисептиком и еще обрызгали ее баллончиком с краской (увезли на "скорой" с ожогом глаза), еще одну девочку ударили электрошокером

В УМВД Сургута подтверждают информацию о потасовке между косплеерами и посетителями торгового центра.