Свердловская область стала лидером страны по числу абортов

Свердловская область стала лидером страны по числу абортов за период с января по август 2023 года. Соответствующая информация была озвучена на "круглом столе" комитета Госдумы по охране здоровья на тему: "Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты".

По словам зампредседателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольги Царевой, на Среднем Урале за указанный период было совершено более 14 тыс. абортов. На втором месте Москва, после которой идут: Красноярский край, Московская область и Республика Башкортостан.

В целом же по России количество абортов снизилось почти на 5%. В первые восемь месяцев за счет средств ОМС было проведено 183,4 тыс. процедур прерывания беременности. Царева также заявила, что фонд является противником исключения абортов из системы ОМС.

"Мы считаем, что исключение приведет к существенным нежелательным последствиям для здоровья женщин", - приводит ее слова "Интерфакс".

Напомним, о лидерстве Среднего Урала по числу абортов сообщалось в июле. Тогда статистику озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ранее она также показала портрет женщины, решившейся на аборт. В свою очередь митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал государство ввести запрет на аборты для улучшения демографии.

Россия действительно столкнулась с катастрофическим падением рождаемости и убылью населения. В апреле 2023 года в России родились 96 тыс. младенцев — это минимальное для этого месяца число рожденных детей за всю историю наблюдений. Умерли в апреле 136 тыс. человек, то есть "естественная убыль" составила 40 тыс., это население Урая или Чусового, которые словно исчезли с карты России за один месяц. С января по апрель 2023-го родились 407 тыс. детей, умерли почти 596 тыс. человек, "естественная" убыль составила 188,5 тыс. человек — население Пскова, который будто бы вымер с начала года.