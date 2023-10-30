Посол Израиля в РФ: Переговоры с ХАМАС о заложниках не ведутся

Израиль не ведет прямых переговоров с движением ХАМАС о заложниках, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

"Нет прямых переговоров между Израилем и ХАМАС и не может быть", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

"Наша позиция очень простая: все заложники должны быть освобождены без каких-то условий", - пояснил дипломат.

Он добавил, что Израиль не располагает какой-либо информацией о том, что происходит с заложниками.

На прошлой неделе сообщалось, что ВС Израиля обладают информацией о 229 удерживаемых в секторе Газа заложниках.

28 октября член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что Россия запросила у движения ХАМАС информацию о восьми людях, предположительно, находящихся в заложниках. По его словам, эти люди имеют двойное гражданство, их сейчас ищут и готовы отпустить.