Стою посреди Сталинграда 1943-го. Екатеринбургский митрополит посетил Донецк с рабочим визитом

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил Донецк для обсуждения вопроса образования в ДНР. О том, как выглядят город и его жители, привыкшие к обстрелам, владыка рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, чем ближе от мирного Луганска к границе Донецкой республики, тем страшнее становятся образы. Уже в Дебальцево, на границе ЛНР и ДНР, повсюду следы тяжелых боев, заборы и фасады зданий иссечены осколками. Несмотря на то, что в городе настали относительно мирные времена, последствия обстрелов рисуют картину Сталинграда 1943-го, отмечает митрополит.

"Донецк живет под обстрелами. О самых громких "прилетах" сообщают в новостях Первого канала, а здесь это слово - "прилет" - произносится обыденно-печально, почти как слово "непогода" на Урале... Окна кабинета завалены мешками с песком, в здании нет воды, за окном периодически работает ПВО, а внутри - динамичная министерская работа; такие вот будни", - пишет владыка.

Помимо встречи с министром образования ДНР, митрополит Евгений также наведался к главе Макеевки, где увиделся с земляком из Екатеринбурга. Владыка назвал все встречи продуктивными, отметив, что еще не раз посетит подконтрольную Свердловской области Макеевку и новых коллег из Донецка.

"Ночь наступает в степной полосе стремительно, как и подходит время комендантского часа. Город погружен в тишину, которую регулярно разрывают раскаты. Работает расчет ПВО и стекла сотрясаются от ракетных залпов. Жители поясняют: это не "прилеты" - это "вылеты". Еще одно новое для меня слово. Впереди еще один новый российский регион - Запорожская область", - пишет митрополит.