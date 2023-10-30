В Екатеринбурге суд прикрыл три опасных кафе на "Таганском ряду"

В Екатеринбурге по решению суда приостановлена деятельность нескольких кафе на "Таганском ряду". Они несли опасность для здоровья посетителей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о трех кафе по адресу улица Минометчиков, 24 (1-й этаж): "Рио", "Аль Барака" и безымянное кафе, принадлежащие одному предпринимателю. Суд по иску прокуратуры признал эти точки небезопасными для посещения граждан.

Во всех заведениях специалистами Роспотребнадзора были выявлены нарушения. Так, поверхности пола и стен производственных помещений оказались загрязнены. Были установлены нарушения в хранении продуктов и приготовлении еды и напитков, их хранении и реализации. Также у специалистов возникли вопросы к осмотру сотрудников на наличие признаков заболеваний – как инфекционных, так и кожных.

В итоге суд приостановил деятельность всех кафе на 60 суток. Входные группы помещений опечатаны судебными приставами.