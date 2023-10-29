Из-за сильных снегопадов ограничено движение транспорта от Красноуфимского района до Екатеринбурга

На участке федеральной трассы Р-242 Пермь-Екатеринбург введено временное ограничение движения для грузовых автомобилей и пассажирского транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Ограничения введены на участке со 160 по 352 километр (от Красноуфимского района до Екатеринбурга). Причиной стали неблагоприятные погодные условия: обильный снегопад, сильный ветер и ограниченная видимость.

Сотрудники ГИБДД попросили водителей отказаться от поездок.

Экипажи ДПС несут службу в усиленном режиме. Водители, попавшие в беду на дороге, могут обратиться за помощью по номеру 112.