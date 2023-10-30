Минпромторг: лекарства из Индии не включат в параллельный импорт

Министерство промышленности и торговли России не поддерживает завоз в страну лекарств из Индии в рамках параллельного импорта.

Как говорится в ответе заместителя главы Минпромторг Екатерины Приезжевой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, в противном случае это может негативно сказаться на здоровье россиян и безопасности и привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья граждан.

В ответе также представлены позиции других ведомств. Минэкономразвития заявило, что Индия входит в число основных поставщиков фармацевтической продукции в Россию. В 2022 году импортировано лекарств на сумму свыше $567 млн с долей в общем объеме импорта из страны в 13%. Однако, как отмечает ведомство, сохраняет актуальность вопрос качества лекарственных средств и фармацевтических субстанций индийского производства. По информации Минздрава РФ, доля изъятых в прошлом году недоброкачественных лекарственных средств индийского производства составила 48,3%.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что ни лекарственные препараты, ни медицинские изделия не включены в перечень товаров, для которых применим механизм параллельного импорта, сообщает ТАСС.

В августе Даванков обратился с письмом к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Он просил рассмотреть возможность закупки на рупии в рамках параллельного импорта лекарств, произведенных как в Индии, так и других странах. Это предложение он сделал на фоне заявления экс-главы Минфина Михаила Задорнова о том, что одной из причин ослабления обменного курса рубля являются «зависшие» в Индии рупии.

По его словам, Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. РФ нечего покупать в Индии, но страна не может и вернуть эти рупии, поскольку рупия — неконвертируемая валюта. $30 млрд за полгода — больше, чем все положительное сальдо текущего счета.