Израиль обстрелял больницу "Аль-Кудс" в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч жителей

Больница "Аль-Кудс" в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч жителей, подверглась обстрелу, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

По данным СМИ, обстрелам подверглась восточная и южная стороны больницы. Также Израиль нанес удар по окрестностям госпиталя в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа.

Ранее в воскресенье организация "Палестинское общество Красного Полумесяца" заявила, что руководство "Аль-Кудс" получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по медучреждению. Помимо 400 пациентов, там укрываются от бомбежек около 12 тысяч человек.

Как подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, призывы Тель-Авива покинуть здание вызывают беспокойство, поскольку "невозможно эвакуировать больницу, полную раненых".