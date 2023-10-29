По Крымскому мосту со стороны Тамани перекрыли движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыто, сообщили Накануне.RU в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.

Причины не назывались. Уже в течение получаса движение было восстановлено. Также на час перекрывалось движение со стороны Керчи. Сейчас оно тоже возобновлено.