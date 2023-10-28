В Екатеринбурге супругов-пенсионеров нашли убитыми в их квартире

Двоих пенсионеров нашли убитыми в квартире в Екатеринбурге, расследуется уголовное дело.

Тела мужчины и женщины, 1938 г.р., с признаками насильственной смерти были обнаружены в одной из квартир в Кировском районе города в субботу, 28 октября, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек).

Ural Mash пишет, что из квартиры пенсионеров похитили 7 миллионов рублей. Telegram-канал сообщает, что пару потеряли родные, после чего приехали к ним, сами открыли дверь ключом, увидели два тела и вызвали полицию. По информации источника, женщина оформила вклад на 13 млн, еще 7 хранила дома наличкой. Также утверждается, что пожилая пара развелась, но жила под одной крышей и часто ругалась из-за денег.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклады сразу по трем резонансным происшествиям на Среднем Урале. В частности, , главу федерального ведомства заинтересовал ход расследования дела о покушении на убийство с особой жестокостью в столице Урала. Мужчина долго пытал свою сожительницу, после чего повез в лес, чтобы убить. Однако по дороге женщине удалось вырваться от своего мучителя, а сам он был задержан.