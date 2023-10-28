БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

Один украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены, сообщает МИД РФ.

Еще два беспилотника упали на комплекс административных зданий станции. Речь идет об атаке, которая произошла 26 октября.

"По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами", — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

26 октября Курскую АЭС пытались атаковать три украинских беспилотника. Они были перехвачены средствами ПВО. Атака не повлияла на работу станции. Сообщалось, что АЭС работает в штатном режиме.