Лавров: Уничтожение Газы создаст катастрофу на десятилетия, если не столетия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава его жителей создаст катастрофу на долгие десятилетия, "если не на столетия".

"Посылаем сигнал о необходимости все-таки искать мирное решение, а не доводить до конца объявленную стратегию выжженной земли в Газе", - отметил он в интервью БелТА.

Также Лавров заявил, что планы по уничтожению ХАМАС, заявленные Израилем, невозможно осуществить без уничтожения Газы и большинства мирного населения.

Ранее глава МИД РФ выразил надежду, что после завершения горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке все всерьез отнесутся к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства.