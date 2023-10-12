Лавров: Россия надеется на создание государства Палестины после завершения конфликта

Россия надеется, что после завершения горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке все всерьез отнесутся к обязанности выполнять решения СБ ООН о создании палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, создавать государство Палестина необходимо на основе тех принципов, которые были одобрены в ООН, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани высказался о ситуации в Израиле. По его мнению, события на Ближнем Востоке – "провал" политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы, а давили на каждую. "Но каждый раз – без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду, прежде всего, необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства", - отметил Путин.