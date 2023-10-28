В ХАМАС заявили о провалившейся попытке наземного наступления Израиля
Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что его сторонникам удалось сорвать наземную операцию, которую израильские силы намеревались провести минувшей ночью.
В заявлении ХАМАС говорится, что попытка наземной атаки на сектор Газа по трем направлениям провалилась, в ЦАХАЛ столкнулись с серьезными потерями.
Также сообщается, что отряды радикалов применяли для отражения атак ракеты, а Израиль задействовал вертолеты для эвакуации военнослужащих с поля боя, передает ТАСС.
27 октября вечером сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил ее пресс-секретарь, бригадный генерал Даниэль Хагари.
СМИ передавали, что в секторе Газа прогремела серия громких взрывов. Работает артиллерия и идут танковые обстрелы. Кроме того, в регионе наблюдаются истребители. Телеканал Al Arabiya сообщил, что в секторе Газа перестали работать услуги связи и интернета.