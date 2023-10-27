Израиль расширяет операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет масштаб наземной операции в секторе Газа, заявил ее пресс-секретарь, бригадный генерал Даниэль Хагари.

"В продолжение наступательной деятельности, которую мы проводили в последние несколько дней, сегодня вечером сухопутные войска расширяют наземную деятельность", — цитируют Хагари РИА Новости.

Хагари добавил, что Тель-Авив сохраняет приверженность национальной миссии по возвращению всех похищенных. Он также подчеркнул, что войска готовы защищать Израиль на всех фронтах.

СМИ сообщают, что в секторе Газа прогремела серия громких взрывов. Работает артиллерия и идут танковые обстрелы. Кроме того, в регионе наблюдаются истребители. Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в секторе Газа перестали работать услуги связи и интернета.