ГА ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке в зоне палестино-израильского конфликта.

Документ был разработан группой арабских стран при поддержке других государств, включая Россию, и внесен на рассмотрение Иорданией.

За инициативу проголосовали 120 стран, еще 14 выступили против. При этом 45 представителей воздержались.

В числе стран, голосовавших против резолюции, оказались Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Венгрия, Парагвай и Гватемала, передает РИА Новости.

Напомним, ранее у генсека ООН Антониу Гутерриша произошел конфликт с Израилем, после того, как он заявил, что осуждает атаку движения ХАМАС на Израиль 7 октября, но напомнил, что это произошло не на пустом месте, и что жители Палестины "на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации".

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал генсека немедленно уйти в отставку, а глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что отказывается от встреч с Гутерришем.

Накануне в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что Израиль совершает военные преступления в Газе.