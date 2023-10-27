Глава "Крымэнерго" сбежал в Турцию после начала проверок предприятия

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о побеге бывшего главы "Крымэнерго". Это произошло после того, как на предприятии начались проверки.

"Гендиректор в Турцию уехал сразу, на третий день", - сообщил Аксенов на видео, опубликованном в его telegram-канале.

По словам Аксенова, предыдущим руководством ГУП РК "Крымэнерго" были внесены умышленные изменения в программу подачи заявлений на технологическое присоединение к электросетям, которые намеренно усложнили процесс.

"Сделано это было с учетом получения материальной выгоды. Сейчас ситуация устранена", - написал Аксенов под видео.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в Крыму пройдут проверки финансово-хозяйственной деятельности госпредприятий "Крымгазсети", "Вода Крыма" и других ресурсоснабжающих организаций. Надзор будет аналогичным тому, которому подверглось ГУП "Крымэнерго".

"Предполагаю, что среди вероятных нарушений могут быть манипуляции со сжиженным баллонным газом, передача частным компаниям работ по техприсоединениям потребителей", - написал в своем telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам руководителя республики, в "Крымэнерго" следствие продолжается, вскрываются различные схемы, выявлены нарушения с признаками преступной деятельности.

"В частности, вызывает вопросы факт списания на потери в сетях 14% поставляемой электроэнергии при реальных потерях в объеме 6-7%", - написал Аксенов.