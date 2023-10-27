28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В центре Тюмени ученые откопали череп женщины с сохранившимися косами

На улице Ленина, в центре Тюмени ученые откопали череп женщины с сохранившимися косами, сообщает "КП-Тюмень".

С весны ученые работали в городе и проводили капитальный ремонт дороги. За это время исследователям удалось найти древние вещицы, собрать множество интересной бытовой утвари конца XVIII века. Также археологи выяснили новые факты жизни русских поселенцев города.

По словам старшего научного сотрудника сектора археологии Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Светланы Цембалюк, до сегодняшнего дня считалось, что культурный слой Тюмени полностью уничтожен, однако это не так.

"Историческая часть города сохранилась, хоть и фрагментарно. С помощью найденных предметов быта мы можем понять, как жили и существовали, а также чем занимались первые русские поселенцы города. Кроме того, мы обнаружили могильник прямо в центре Тюмени. Исследовался могильник, датируемый XVIII - XIX веками", - цитирует ее издание.

Также археологи нашли под улицей Ленина древнюю мостовую и крепостную стену, фрагменты усадеб и погребов. Уникальная находка лета 2023 года – это останки первого русского кладбища. Удивительно, но тела очень хорошо сохранились, вплоть до золотой косы на черепе женщины. Кстати, волосы отправили на анализ, они должны "рассказать" ученым о жизни местной жительницы. Также археологи нашли изразец с единорогом, он датируется тем же годом, что и скелет женщины.

Теги: ученые, раскопки, череп женщины, косы


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