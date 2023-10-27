28 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Лукашенко считает, что "мир прирастет Россией и Африкой"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что страны Европы придут к необходимости быть ближе к России. По его словам, если бы технологичный Евросоюз объединил усилия с богатой ресурсами Россией, то такому альянсу было бы невозможно противостоять. Однако американцы подобного допустить не могут.

"Но они к этому придут. Их народы заставят. Возьмите Словению сейчас, Венгрия занимает особую позицию. Они все равно придут к нам, в Россию они придут, потому что там кладовая. Как в Африке, так и в России – кладовая. И мир прирастать будет за счет севера – России – и за счет Африки. Поэтому они сюда придут", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, ранее стало известно о расширении сотрудничества Беларуси и Ленинградской области. Примерно в этом же время губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что "Беларусь для области - безусловный приоритет в международном сотрудничестве".

Теги: Александр Лукашенко, Беларусь, Россия


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