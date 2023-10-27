Прокуратура организовала проверку после распыления перцовки в школе Первоуральска

Прокуратура организовала проверку после того, как в школе Первоуральска распылили баллончик с перцовкой. Из-за этого сразу нескольким детям пришлось обратиться за помощью к медикам.

Инцидент произошел в школе №15. По предварительным данным прокуратуры Свердловской области, пятиклассник распылил аэрозоль в раздевалке спортивного зала школы. Семь учеников почувствовали недомогание, затрудненное дыхание. Дети пожаловались на состояние здоровья и были госпитализированы.

"В реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение. Состояние у всех средней степени тяжести. Проводится осмотр специалистами", - уточняли ранее в областном минздраве.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.