В школе Первоуральска ученик распылил баллончик: пострадали семь младшеклассников

В одной из школ Первоуральска произошел инцидент, в результате которого пострадали несколько детей.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, все случилось в школе №15: ученик распылил перцовый баллончик в раздевалке. По данным Минздрава, пострадали семь детей младших классов. После осмотра медработниками школы их доставили в детскую больницу Первоуральска.

"В реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение. Состояние у всех средней степени тяжести. Проводится осмотр специалистами", - уточнили в ведомстве.

Напомним, совсем недавно похожий случай был в школе уральского города Верхняя Салда: ученик шестого класса распылил аэрозоль из перцового баллончика в туалете на третьем этаже. В результате пострадали девять человек.