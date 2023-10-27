28 Октября 2023
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Фото:Накануне.RU

В школе Первоуральска ученик распылил баллончик: пострадали семь младшеклассников

В одной из школ Первоуральска произошел инцидент, в результате которого пострадали несколько детей.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, все случилось в школе №15: ученик распылил перцовый баллончик в раздевалке. По данным Минздрава, пострадали семь детей младших классов. После осмотра медработниками школы их доставили в детскую больницу Первоуральска.

"В реанимационно-анестезиологическом отделении находятся двое детей, пятеро госпитализированы в педиатрическое отделение. Состояние у всех средней степени тяжести. Проводится осмотр специалистами", - уточнили в ведомстве.

Напомним, совсем недавно похожий случай был в школе уральского города Верхняя Салда: ученик шестого класса распылил аэрозоль из перцового баллончика в туалете на третьем этаже. В результате пострадали девять человек.

Теги: баллончик, школа, дети, Первоуральск


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Развитие сюжета:

Ранее 27.10.2023 15:28 Мск Прокуратура организовала проверку после распыления перцовки в школе Первоуральска

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