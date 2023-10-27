28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Кремле отрицают, что ведут переговоры с ХАМАС в Москве

В Кремле отрицают, что проводили переговоры с представителями ХАМАС в Москве.

"У представителей ХАМАС в Москве не было контактов с Кремлем", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. При этом он добавил, что Москва продолжит контакты со всеми сторонами конфликта, в том числе с израильскими властями.

Ранее МИД Израиля заявил, что расценивает визит делегации ХАМАС в Москву как поддержку терроризма. Российский посол в Израиле назвал неприемлемыми такие высказывания.

Между тем, МИД Ирана сообщил, что Москва стала площадкой для переговоров представителей ХАМАС с иранскими дипломатами. Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани в российской столице обсудил с членом политбюро ХАМАС Абу Марзуком прекращение огня между Палестиной и Израилем.

Теги: хамас, кремль, дмитрий песков


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