В аэропорту Екатеринбурга задержали мигранта с 10 ножами

В аэропорту Екатеринбурга задержан мужчина, который вез с собой целый арсенал ножей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, 10 ножей в ножнах нашли кольцовские таможенники в чемодане пассажира рейса "Наманган – Екатеринбург". 28-летний строитель из Узбекистана спокойно прошел с опасным багажом по "зеленому" коридору. При этом пассажирскую декларацию он не заполнял.

Ножи нашли при таможенном контроле в интроскопе. Их лезвия были длиной от 138 до 251 мм и толщиной от 3 до 4,2 мм, также они оказались украшены изображениями верблюдов, мечетей, городских построек и растительным орнаментом. А с другой стороны клинков располагались флаг и герб Узбекистана и дарственные надписи.

По словам самого мигранта, ножи он якобы вез в подарок друзьям, но никаких документов, разрешающих ввоз данных изделий в Россию, у него не было. В итоге таможенники все изъяли и отравили на экспертизу, которая установила, что 7 из 10 клинков являются охотничьими ножами и относятся к холодному оружию колюще-режущего действия.

По факту недекларирования холодного оружия и несоблюдения запретов и ограничений возбуждены административные дела. Владельцу придется заплатить штраф до двукратного размера стоимости товара, а охотничьи ножи будут конфискованы.

Напомним, недавно уральские таможенники перехватили в посылке "шпионский" ключ из Китая.