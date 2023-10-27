В аэропорту Екатеринбурга задержали мигранта с 10 ножами

28 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга задержали мигранта с 10 ножами

В аэропорту Екатеринбурга задержан мужчина, который вез с собой целый арсенал ножей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, 10 ножей в ножнах нашли кольцовские таможенники в чемодане пассажира рейса "Наманган – Екатеринбург". 28-летний строитель из Узбекистана спокойно прошел с опасным багажом по "зеленому" коридору. При этом пассажирскую декларацию он не заполнял.

Ножи нашли при таможенном контроле в интроскопе. Их лезвия были длиной от 138 до 251 мм и толщиной от 3 до 4,2 мм, также они оказались украшены изображениями верблюдов, мечетей, городских построек и растительным орнаментом. А с другой стороны клинков располагались флаг и герб Узбекистана и дарственные надписи.

ножи, изъятые в аэропорту Кольцово(2023)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

По словам самого мигранта, ножи он якобы вез в подарок друзьям, но никаких документов, разрешающих ввоз данных изделий в Россию, у него не было. В итоге таможенники все изъяли и отравили на экспертизу, которая установила, что 7 из 10 клинков являются охотничьими ножами и относятся к холодному оружию колюще-режущего действия.

По факту недекларирования холодного оружия и несоблюдения запретов и ограничений возбуждены административные дела. Владельцу придется заплатить штраф до двукратного размера стоимости товара, а охотничьи ножи будут конфискованы.

Напомним, недавно уральские таможенники перехватили в посылке "шпионский" ключ из Китая.

Теги: аэропорт, мигрант, ножи, таможня, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети