28 Октября 2023
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Фото: Angel Navarrete/Bloomberg

Фридман проиграл суд о расходах на содержание особняка в Лондоне

Российский бизнесмен Михаил Фридман проиграл суд против властей Великобритании о запрете на оплату услуг по содержанию особняка Athlone House. Высокий суд Лондона отклонил иск, передает ТАСС.

В числе трат, разрешения на которые добивался предприниматель — 30 тысяч фунтов стерлингов ($36,4 тысяч) в месяц на содержание дома, 1, 8 тысяч фунтов (около $2,2 тысяч) на оплату телефонной связи, аудио- и телевизионного оборудования, освещения, отопления и систем безопасности в доме.

Ответчиком по иску Фридмана было британское агентство по применению финансовых санкций (OFSI). Ведомство заявило, что не может разрешить выделение запрошенных средств, поскольку директором компании Athlone House Limited, обслуживающей особняк, является деловой партнер Фридмана Нигина Заирова, которая также находится под санкциями.

В марте 2022 года Фридман дал интервью, в котором заявил, что не имеет денег для похода в ресторан из-за санкций. В интервью испанской газете El Pais бизнесмен пояснил, что британские власти должны выделить ему определенную сумму, чтобы он мог оплачивать транспорт и покупать еду. Предприниматель также пожаловался, что его банковскую карту и счета заблокировали, из-за чего он не может даже заплатить за уборку, а тем более найти новый дом, чтобы уехать из Лондона.

Ранее сообщалось, что основателя Альфа-банка, который вернулся в Россию, попросили проверить по двум статьям Уголовного кодекса – о госизмене и дискредитации армии. Некий Иван Отраковский из движения "Армия защитников Отечества" обратился в Генпрокуратуру с заявлением на Фридмана. По данным Mash, ранее бизнесмен пытался оценить потенциальную реакцию интересной ему части общества и правоохранительных органов на свое возвращение.

Теги: фридман, особняк, лондон


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