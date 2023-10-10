Вернувшегося в Россию Фридмана предложили проверить на правонарушения - Mash

Основателя Альфа-банка Михаила Фридмана, который, по слухам, вернулся в Россию, попросили проверить по двум статьям Уголовного кодекса – о госизмене и дискредитации армии.

Некий Иван Отраковский из движения "Армия защитников Отечества" обратился в Генпрокуратуру с заявлением на Фридмана. По его мнению, бизнесмен может быть причастен к финансированию "украинцев". Официально такая информация никогда и нигде не озвучивалась и не подтверждалась. Отраковский предлагает лишить Фридмана свободы, чтобы тот не уехал за границу (из-за которой, напомним, вернулся). По данным Mash, ранее бизнесмен пытался оценить потенциальную реакцию интересной ему части общества и правоохранительных органов на свое возвращение.