28 Октября 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Новое оборудование доставили тюменским участникам специальной военной операции

Новое оборудование доставили тюменским участникам специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Цифровые узлы связи, спутниковый интернет, дрон-разведчик передал отряду специального назначения из Тюменской области общественный спецпредставитель губернатора Александра Моора по вопросам специальной военной операции Николай Савченко.

"Подготовили к передачи нашим подразделениям те комплекты имущества, которые приобрели. Это квадракоптеры, средства связи. Сейчас парни здесь непосредственно все получают. Разложили, разделили на подразделения, будем передавать", - сообщил он.

Военные предложили ему пообедать вместе с ними и попробовать наваристый суп, приготовленный в полевых условиях.

Военнослужащий-доброволец из Тюмени поблагодарил за помощь главу региона и тюменцев.

"Регион нас обеспечил в полной мере. Наш быт тоже полностью обустроен благодаря поддержке земляков и главы региона. Поэтому хочу сказать спасибо Губернатору Тюменской области Александру Моору и всем тем, кто нам помогает", - сообщил он.

В регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы". Присоединиться и внести свой вклад в победу может каждый.

Теги: специальная военная операция, новое оборудование, СВО, помощь бойцам


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