На Среднем Урале судят пермяка, "работавшего" на мошенников

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело 20-летнего жителя Пермского края. Молодого человека обвиняют в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, он входил в состав организованной преступной группы, занимавшейся хищением денег у пенсионеров. Злоумышленники сообщали пожилым уральцам ложные сведения о ДТП по вине их родственников и знакомых и требовали средства "для лечения пострадавших" и чтобы "не привлекать виновников к уголовной ответственности".

Пермяк выполнял роль так называемого "курьера". Он приезжал к пенсионерам, забирал у них деньги, а затем вносил на подконтрольные преступникам счета, оставляя себе часть в виде вознаграждения. Так, в июне 2023 года участники ОПГ похитили у пяти пожилых свердловчан более 1,4 млн рублей.

Впоследствии "курьер" был задержан. Сейчас расследование завершено, его уголовное дело рассмотрит Кировградский городской суд. Как отметили в прокуратуре, дело в отношении других участников группы выделено в отдельное производство.