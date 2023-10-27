В Надыме юношу обвиняют в оправдании терроризма

В Надыме в отношении юноши 2004 года рождения возбудили уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма и призывы к осуществлению террористической деятельности", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В марте 2021 года юноша разместил в чате в соцсети высказывание, смысл которого заключался в том, что он поддерживает и оправдывает террористическую деятельность "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России).

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ России по Тюменской области.

Следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.